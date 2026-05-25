Vanoli-Fiorentina, situazione chiara prima del 30 maggio. La Nazione: "Viola ad un bivio"

vedi letture

Subentrato a novembre in una situazione di classifica drammatica, Paolo Vanoli ha saputo ricompattare uno spogliatoio sfilacciato, dare un'identità tattica alla squadra e conquistare il rispetto della piazza. Gli applausi del pubblico fiorentino nell'ultima giornata sono il manifesto di una riconoscenza sincera. Il 30 maggio scadrà l'opzione del club per il rinnovo, ma e probabile che una definizione chiara con il tecnico per il futuro arriverà prima. Rimanere infatti nel limbo del dubbio rischierebbe di allunga re la programmazione.

La Fiorentina è a un bivio: un perfetto allineamento tra la dirigenza toscana e la presidenza americana potrà trasformare i dubbi di questi giorni in solide fondamenta per costruire il riscatto. Inoltre, decidere ora è una questione di rispetto nei confronti di Vanoli. Lo riporta La Nazione.