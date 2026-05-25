Grosso davanti a De Rossi nelle gerarchie di Paratici, La Gazzetta: "La viola saluterà Vanoli"

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La Fiorentina saluterà Paolo Vanoli e nelle idee di Paratici Fabio Grosso, già avuto ai tempi della Juventus, è fra i candidati più forti. Questo quanto riportato stamani da La Gazzetta dello Sport, che aggiunge come Il ds della Fiorentina si sia preso qualche giorno di riflessione lontano dal Viola Park. I dubbi di Paratici sul da farsi non sono legati tanto al rendimento di Vanoli in viola quanto ma alla necessità di dare un taglio netto al passato. Il ds era partito con ambizioni alte: da De Zerbi a Maresca fino a Iraola, i suoi preferiti erano tutti profili destinati a squadre che garantiscono anche un palcoscenico europeo, passerella che mancherà alla Fiorentina nella prossima stagione dopo 4 anni di Conference e che rischia di avere riflessi negativi sul mercato.

L’idea del tecnico straniero lo stuzzica ma è rischiosa e comporta un periodo di adattamento. Per questo il focus si è spostato su italiani emergenti che hanno fatto bene nel 2025-26 e che possano riportare entusiasmo in una piazza depressa e demotivata. Oltre a Grosso, in seconda fila, c'è anche il nome di De Rossi.