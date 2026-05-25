Incontro Vanoli-dirigenza, il CorSport: "Ecco quale sarà il punto focale del faccia a faccia"

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Il gruppo di giocatori da cui ripartire il prossimo anno per la Fiorentina dovrà essere un gruppo di qualità, perché Vanoli ha detto che sarebbe felice di rimanere ma solo per la volontà condivisa con il club di costruire e rilanciare una Fiorentina di alto livello, non per riconoscenza. Quindi, quando le due parti si metteranno di fronte una all’altra in questo caso a Firenze, si parlerà soprattutto di quale direzione ha indicato la proprietà nella ricostruzione della squadra: a quel punto Paratici e Ferrari diranno a Vanoli se vogliono farlo con lui e Vanoli dirà ai suoi dirigenti se il progetto è quello che si aspetta. Il piano di discussione sulla conferma dell’allenatore di fronte a una salvezza conquistata nel modo che tutti sappiamo dev’essere solo e soltanto sul merito, poi ci s’infilano le ambizioni e si frulla tutto: il resto viene da sé.

Lo riporta stamani il Corriere dello Sport.

