GONZALEZ, Partitaccia. Quanti rimproveri Italiano

C’è anche un articolo dedicato alla serata di Nicolas Gonzalez, all’interno de La Nazione distribuita stamani nelle edicole della città. Comprensibilmente l’argentino aveva zero voglia di festeggiare dopo il rigore del 4-1 da lui trasformato, al termine di una serata da primo attore ma in negativo. Oggetto di mille richiami da parte di Italiano nell’arco dei 90 minuti, la sua prestazione è andata in direzione opposta rispetto ai desideri del suo allenatore. Sbracciate perché non salta l’uomo, per farlo accentrare di più con tagli interni e per tenerlo più avanzato. A ogni interruzione del gioco suggerimenti ad alta voce, con nessun risultato concreto. Se non quel rigore che sa più che altro di beffa.