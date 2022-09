GONZALEZ, Nico punta a tornare con il Bologna

Il quotidiano Il Tirreno, si sofferma sulle condizioni di Nico Gonzalez. L'argentino ha giocato solamente 18 minuti in 5 partite di Serie A. Meglio nei playoff di Conference dove è partito titolare nella partita di andata ed è subentrato in quella di ritorno. L'argentino sta smaltendo i postumi di una tallonite: sarà comunque difficile rientrare per l'esordio in Conference League, l'obiettivo è infatti tornare per la trasferta di Bologna.