GONZALEZ, La Coppa America può rilanciarne il mercato

Il Corriere dello Sport - Stadio torna sulle parole rilasciate in conferenza stampa dalla dirigenza viola a proposito di Nicolas Gonzalez, definito "incedibile al 99%". Frase di circostanza o no, il peso di quell'un percento aumenta di giorno in giorno. Perché la Fiorentina in questo momento del mercato sta cercando di contenere il monte ingaggi e perché la ribalta della Coppa America può riaccendere vecchie idee di mercato che portano in Premier League. Ad oggi nessuna trattativa ma è fra pochi giorni, archiviata l'avventura in Nazionale e la festa in patria, che il classe '98 penserà a cosa fare in futuro.