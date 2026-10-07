Gonçalves e Jimenez in crescita: come li schiererà Vanoli sabato

Pedro Goncalves e Alex Jimenez sono pronti a rilanciarsi con la Fiorentina dopo la pausa, durante la quale - secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione - hanno seguito un lavoro specifico agli ordini di Vanoli. Il tecnico punta su entrambi già dalla sfida di sabato a Genova: il portoghese ha lavorato soprattutto sulla condizione fisica, mentre lo spagnolo si è concentrato sugli aspetti tattici e sulla fase difensiva.

Le soluzioni per i due giocatori

Gonçalves può essere impiegato sia da esterno offensivo che da sottopunta, offrendo soluzioni preziose nei moduli 4-2-3-1 e 4-3-3. La sua qualità e duttilità potrebbero renderlo un elemento importante per la manovra viola. Jimenez ha già mostrato buone qualità in fase offensiva, soprattutto nelle progressioni. Vanoli vuole però migliorare il suo contributo difensivo e tattico, convinto che possa fare un ulteriore salto di qualità. Il tecnico si aspetta da entrambi un ruolo importante nella ripartenza della Fiorentina.