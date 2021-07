GOLLINI, Si scalda con lo scambio Sensi-Dragowski

La Nazione nella sua edizione odierna torna sulla pista di mercato tra Inter e Fiorentina per il potenziale scambio Stefano Sensi-Bartlomiej Dragowski. Il discorso resta aperto - si legge - il portiere polacco continua a essere nell'orbita nerazzurra e per questo la dirigenza viola sta monitorando la situazione dell'estremo difensore atalantino Gollini, su cui c'è anche la Lazio. L'arrivo di Musso a Bergamo potrebbe essere un aiuto in tal senso.