Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport potrebbe concretizzarsi un addio in casa Fiorentina durante il prossimo mercato di riparazione. Secondo il quotidiano, infatti, l’avventura di Pierlugi Gollini a Firenze non è mai decollata ed a gennaio il portiere potrebbe terminare il prestito in viola e fare ritorno all'Atalanta.