La Fiorentina riflette su Vanoli, ma chi è libero? Da Cioffi a Iachini, la lista

La Fiorentina è al Viola Park e dovrà prendere una decisione su Paolo Vanoli, già in bilico dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona. L'esonero è possibile anche se una decisione non è ancora stata presa, ma nel caso il club decidesse di cambiare per la seconda volta in stagione chi sarebbe disponibile? La lista non è lunghissima ma ci sono ancora a piede libero allenatori con curriculum importanti soprattutto in chiave salvezza. Il primo nome che viene in mente è Beppe Iachini, fosse altro per il rapporto che ha mantenuto con il presidente Rocco Commisso che in passato aveva anche proposto - eufemisticamente - di erigere una statua in suo onore per le salvezze raggiunte.

Poi c'è Gabriele Cioffi, fiorentino di nascita e con un passato tra Udinese ed Hellas Verona. Ma anche Gotti, Ballardini, Semplici e infine D'Aversa, che già prima di Vanoli era vicino a diventare allenatore della Fiorentina. Altrimenti esiste anche la possibilità di un clamoroso ritorno di Pioli che è ancora sotto contratto al pari di Galloppa, attualmente allenatore della Primavera. Tutto è in ballo in questi ennesimi giorni caldi in casa Fiorentina.