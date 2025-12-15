Vanoli è in bilico, Tuttosport: "Voci su Ballardini e Iachini, alternative Gautieri e Galloppa"

Sulle pagine di Tuttosport si analizza la sconfitta della Fiorentina contro l'Hellas Verona e la situazione attuale in casa viola. Una sconfitta arrivata in pieno recupero dopo l'ennesima disattenzione difensiva, ma soprattutto dopo l'ennesima deludente prestazione, l'ultima di una lunga serie, contro un Verona decisamente più vivace, arrembante e organizzato. Un Verona insomma più squadra dei viola in tutto: nel gioco, nella testa, nella tenuta fisica, che ha meritato di uscire dal Franchi con il massimo della posta in palio, senza disunirsi dopo il momentaneo pareggio viola, continuando a lottare davanti alla pressione affannosa degli avversari, credendoci fino in fondo.

Al contrario della Fiorentina, troppe volte in questi mesi apparsa arrendevole, fragile, disunita. Ora Vanoli è sotto esame e risultano valutazioni in corso. È una situazione di grande confusione e forte tensione in cui tutto appare possibile: ieri al Franchi sono stati avvistati Ballardini e Gautieri, l’allenatore della Primavera Galloppa resta un’alternativa come già è stato nel breve interregno tra Pioli e Vanoli, torna di moda il nome di Beppe Iachini, già salvatore della patria viola sotto la gestione Commisso.