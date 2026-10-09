Qui Genoa, quanti infortuni. E De Rossi è senza direttore sportivo

Non è stata una sosta semplice per il Genoa di Daniele De Rossi, che si prepara alla sfida contro la Fiorentina dovendo fare i conti con diverse assenze e una situazione societaria in evoluzione. Come sottolinea Tuttosport, dagli impegni con le Nazionali sono arrivati gli infortuni di Meichtry e Sow, con quest'ultimo costretto a fermarsi per almeno tre settimane a causa di una distrazione al bicipite femorale sinistro. Problemi fisici anche per Colombo, infortunatosi durante l'amichevole contro il Rapid Bucarest. A questi si aggiungono le indisponibilità di Nuredini, Venturino e Havel.

Intanto, sul fronte dirigenziale, si avvicina l'addio di Diego Lopez, destinato a trasferirsi al Burnley dalla prossima settimana. Di fatto De Rossi e il Genoa sono ancora senza direttore sportivo. Tra le note positive figurano il recupero della condizione di Traoré e i segnali incoraggianti arrivati da Robinho Jr, Wiafe, Puczka e Mitaj. Risorse preziose per provare a invertire la rotta proprio contro la Fiorentina.