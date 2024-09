GENNAI, Tra Viola ed Empoli derby degli stadi che crollano

FirenzeViola.it

© foto di Bianca Pasquinucci

Comico, cabarettista, volto televisivo, ma soprattutto tifoso viola, Gaetano Gennai ha rilasciato un’intervista ai taccuini de La Nazione, partendo con un’analisi sull’imminente derby dell’Arno: "Ma certo che quello con l'Empoli è un derby. Ok, non è una squadra di Firenze, ma il Castellani è talmente vicino che si raggiunge perfino in vespa".

E poi ha parlato del confronto tra i due stadi delle rispettive società: "Più che un derby sul campo, mi viene da dire che sarà un derby del campo: tra il Castellani e il Franchi non si sa quale venga giù prima. Da un lato, le scale elicoidali di cent'anni fa; dall'altro, le curve con i tubi innocenti... tra noi e loro, le infrastrutture sono quelle che sono".

L'ultima vittoria viola al Castellani risale al 2016...

"Mi verrebbe da pensare che l'Empoli sia diventato un po' la nostra bestia nera. A maggior ragione quest'anno: loro sono imbattuti, noi abbiamo tre punti per sbaglio. È un momento in cui dobbiamo farci le ossa e “comprare l'amalgama”, come disse Massimino. Spero che il nostro allenatore prepari al meglio la gara".

Chi sarà decisivo nel viola?

"Il portiere, De Gea. È vero che nel calcio vince chi fa un gol in più dell'avversario, ma nel nostro caso conta chi ne subisce uno in meno, e su questo dobbiamo migliorare".