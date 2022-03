GAZZETTA, Vlahovic, gara stregata: fischi e insulti

La Gazzetta dello Sport di oggi analizza il ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze. In mezzo a fischi e qualche coro razzista, il serbo è stato bersagliato per tutto il match, evitando il giro in divisa nel pre-partita. Nonostante ciò, sottolinea la Rosea, a fine partita ha consolato Venuti in lacrime dopo l’autogol. L’autrice dell’articolo spiega come a suo giudizio Vlahovic non abbia avuto neanche il tempo o il modo di accorgersi o capire la coreografa dantesca della Curva Fiesole. A inizio secondo tempo la sua grande occasione per colpire gli ex tifosi, mancata però davanti a Terracciano.