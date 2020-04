GAZZETTA, Tra i centrali del futuro c'è Dalle Mura

Nell'ambito di un ampio focus sui difensori centrali, La Gazzetta dello Sport sottolinea come al momento sia Virgil Van Dijk il più forte in Europa. Riassume le qualità d'impostazione di Krol e Koeman e la tradizione della pirateria olandese passata per Stam. In Olanda con i centrali ci sanno fare, se contiamo che da lì provengono anche De Vrij e De Ligt. Quanto al futuro, c'è una marea di talentuosi centrali francesi che sta invadendo l'Europa. Il Lipsia ha preso Upamecano (21 anni), Konate (20) e Mukiele (22), lo Schalke Todibo (20) e l'Eintracht N'Dicka (20). Insomma, se il presente è l'Olanda, il futuro è della Francia. E l'Italia? In Italia c'è un domani per la scuola dei difensori centrali. Bastoni è il profilo più in vista, ma anche Christian Dalle Mura della Fiorentina e Lorenzo Pirola dell'Inter, entrambi classe 2002, hanno brillato al Mondiale Under 17.