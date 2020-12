GAZZETTA, Solitudine e lockdown: è crisi Ribery

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamane, discorre sulla situazione di Franck Ribery. Il campione francese non rende più come prima e ad influire sulla sua condizione, scrive la rosea, vi sono diversi fattori. Innanzitutto i tifosi e la città: FR7 si caricava incontrando i tifosi per strada, firmando autografi, concedendo selfie. Poi anche la questione familiare. La moglie e i figli hanno deciso di tornare a vivere a Monaco di Baviera. Ha influito, anche se Franck non lo ammetterà mai, il furto subito in casa qualche mese fa. Sono lunghissime - si legge - le giornate senza la famiglia al fianco. Tuttavia, Cesare Prandelli è convinto che Ribery non abbia affatto staccato la spina. Ecco perché sarà regolarmente al suo posto contro l’Atalanta, pronto a far tornare i propri tifosi a sorridere.