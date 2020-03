GAZZETTA, O si gioca a maggio o salta la Serie A

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla stagione di Serie A in corso, attualmente ferma a causa dell'emergenza nazionale (ormai mondiale) legata alla diffusione del Coronavirus. "Se non si gioca a maggio la A salta", è il titolo della Rosea che non ammette troppe chiavi di lettura. Il punto cardine risiede tutto nell'incertezza di stabilire quando le misure restrittive attuali cadranno, e se sarà possibile riprendere. In caso di stop, la cristallizzazione della classifica attuale sembra l'ipotesi prevalente. Dalla FIGC, poi, sono in fase di studio misure economiche per alleggerire il duro impatto: rinvio delle scadenze economiche, di tasse e di controlli sui bilanci da una parte, ma anche la richiesta di cancellare la parte del Decreto Dignità relativa alla cancellazione delle pubblicità sulle scommesse sportive, più l'introduzione di una sorta di Totocalcio 2.0 i cui ricavati spetterebbero ai club.