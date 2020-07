GAZZETTA, Iachini sotto assedio. Ombra De Rossi

La Gazzetta dello Sport commenta il momento attuale che vede da una parte le ombre sul futuro di Beppe Iachini, dall'altra la necessità societaria di provare a proteggere, in un periodo delicatissimo della stagione, il proprio tecnico. Anche dalle voci su quel Daniele De Rossi che resta per la Fiorentina un'idea, dopo aver provato a prenderlo come giocatore. Commisso dall'America ha ribadito un concetto semplice: deciderà lui a tempo debito. Che sia Juric o Emery, passando per il fascino che porta il nome di De Rossi, i viola vogliono evitare spifferi in grado di creare danni enormi. Quasi certamente Iachini se ne andrà a fine stagione, ma non contrastare ufficialmente questa percezione porterebbe solo a dei guai.