GAZZETTA, Dietrofront per Italiano. Benitez...

Contrordine. Potrebbe non essere Vincenzo Italiano il prossimo allenatore della Fiorentina. Le ultime ore hanno rimescolato le carte. Allontanando l’allenatore dello Spezia dalla panchina viola. A questo punto torna prepotente alla ribalta la candidatura di Paulo Fonseca. Che era stato accantonato dopo il testa a testa con Gattuso. Il tecnico portoghese non aveva preso bene il fatto di aver scoperto, solo a giochi fatti, di essere una seconda scelta rispetto all’ex mister del Napoli. Per un certo periodo aveva preso le distanze dal mondo Fiorentina. Ma oggi, tramontata l’ipotesi Tottenham e senza avere un’altra opzione seria in mano, anche l’offerta di Commisso diventa interessante. In questo scenario a dir poco confuso non sono esclusi colpi di scena. Che porterebbero, comunque, a un tecnico straniero. La settimana scorsa, a esempio, degli intermediari hanno proposto a Barone il nome di Rafa Benitez. Che avrebbe dato la disponibilità ad accettare un contatto con la Fiorentina. Di sicuro, per il momento, la società di Rocco Commisso ha acquistato un grande attaccante, l’argentino Gonzalez, ma non ha ancora un allenatore per la prossima stagione .