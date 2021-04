GATTUSO, Sarà divorzio con DeLa a fine stagione

La Gazzetta dello Sport ripercorre le principali tappe del difficilissimo rapporto tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso, principale candidato per la panchina viola dell'anno prossimo. L'idillio è finito ben presto, anche perché DeLa sperava di di prendere il tecnico calabrese solo come traghettatore, poi a giugno arrivò la Coppa Italia e ADL capì che Ringhio poteva essere una buona soluzione per il futuro. Dopo l'inciampo di Verona, il presidente va su tutte le furie, spera che Gattuso si dimetta, ma non è così. L'ex Milan prende in mano la squadra e comanda. Per questo e tanto altro ormai non c’è più rapporto, nonostante per assurdo oggi i contendenti facciano anche chiacchierate al telefono e il presidente vada in ritiro più volte a trovare la squadra. Per cui questi saranno gli ultimi 40 giorni di Gattuso al Napoli. Poi ognuno per la propria strada, senza rimpianti.