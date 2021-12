FRANCHI, Verso il minimo stagionale: tutti i prezzi

Il Franchi si avvia verso il minimo stagionale di presenze in vista del Benevento. Finora il minor numero di tifosi si era registrato contro il Torino, 12.529, stavolta secondo La Nazione si potrebbe scendere anche al di sotto della cifra succitata. Tra le “cause”, il freddo, l’orario e la diretta tv in chiaro. Quanto ai prezzi, gli Under 14 potranno usufruire della tariffa unica a 5 euro, mente per la tribuna vip basteranno 30 euro. Il parterre di tribuna centrale costerà 25 euro; 14 euro per la maratona e 8 per le due curve.