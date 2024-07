FRANCHI, Rebus capienza: abbonamenti fermi al “curvino“

FirenzeViola.it

Il tema capienza dello stadio Artemio Franchi rimane un fattore al momento ignoto, si legge su La Nazione. La notizia è che nella giornata di giovedì andrà in scena un incontro tra tecnici del Comune di Firenze, Prefettura e Questura. All’ordine del giorno lo spinoso tema del settore ospiti. Che, per inciso, lì dov’è sempre stato non potrà rimanere. La Fiorentina resta in una fase d’attesa, irritata per non aver ancora lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Oltre alla posizione degli ospiti, giovedì sarà reso noto anche il numero che il Franchi sarà tenuto a dedicare ai supporter avversari: ovvero il 5% della capienza totale.

Dovrà essere modificato anche il percorso di accesso allo stadio. Perché oggi l’unica possibilità concreta sembra spostare il vecchio ‘Formaggino’ in Maratona, al confine col cantiere della Curva Fiesole. Posizione anche più privilegiata, ma nessuno prende in considerazione la possibilità di lasciare gli ospiti lì dove sono, praticamente a contatto con il tifo caldo della Fiorentina, che dalla Fiesole traslocherà in Curva Ferrovia. Resta anche il tema dei cuscinetti di sicurezza da lasciare vuoti e dei posti a scarsa visibilità che la Fiorentina non potrà vendere in abbonamenti.