FRANCHI, Proroga sui lavori. Nardella: "Ora i 55 mln"

Secondo quanto emerso dal decreto legge numero 19 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, i lavori di ricostruzione dello Stadio Franchi potrebbero subire una proroga: non più entro il 2026, ma entro il 2028 (CLICCA QUI). Ovviamente con allungamento sempre al 2028 dell’erogazione dei finanziamenti. Lo scrive il Corriere Fiorentino che racconta di un'operazione che da un lato potrebbe permettere alla Fiorentina di giocare sempre al Franchi, dall’altra porterebbe a quattro le stagioni con capienza ridotta e farebbe aumentare i costi dei lavori.

Palazzo Vecchio si dice soddisfatto, tuttavia per la stagione 2024/25 non cambierò nulla e quindi, eventualmente, sarà il prossimo Sindaco di Firenze a doversene occupare. Nardella, a tal proposito, ha commentato: “Siamo molto contenti che il governo sia venuto incontro alle nostre lettere di tre mesi fa con la proposta di allungamento dei termini dei lavori anche se nel frattempo, come è noto, avevamo già trovato la soluzione per far giocare la Fiorentina al Franchi per tutto il prossimo campionato 2024-2025. Se decade l’obbligo di rispettare la scadenza dei lavori del dicembre 2026, la prossima amministrazione comunale avrà tutto il tempo di valutare come gestire il cantiere dalla metà del 2025 in poi sfruttando questa opportunità in più. Tutto ciò in ogni caso conferma che la decisione di iniziare i lavori è stata giusta. Quindi avanti tutta con il restyling”.

Mentre sui 55 milioni mancanti il Sindaco annuncia: “Ci aspettiamo che il Governo possa risponderci positivamente anche sulla richiesta di restituire alla città di Firenze i 55 milioni di euro a suo tempo tolti, analogamente a quanto fatto con il progetto dello stadio della città di Venezia”.