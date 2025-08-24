FirenzeViola Cagliari-Fiorentina, il totoformazione: c'è un solo dubbio. Dzeko o Ndour?

C'è un solo dubbio nella probabile formazione che la Fiorentina schiererà stasera contro il Cagliari: giocherà Dzeko in attacco oppure Pioli presenterà di nuovo il centrocampo a tre con Ndour? I quotidiani sono tutti piuttosto concordi sul fatto che la squadra che scenderà in campo all'Unipol Domus Arena sarà la stessa vista dall'inizio contro il Polissya in Conference League. L'unico quotidiano che va controcorrente è il Corriere dello Sport che punta invece sul tridente.

Su portiere e difesa nessun dubbio: sarà ancora una volta De Gea a difendere i pali della squadra viola, così come ormai è acclarato il terzetto difensivo composto da Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Sulle fasce spazio ancora a Dodo e Gosens mentre Fagioli e Sohm non hanno paura di perdere il posto dal 1'. Come detto, scalpita Ndour che dopo la buona prova di giovedì spera in un'altra maglia da titolare.

Davanti spazio ancora alla coppia Gudmundsson-Kean, con buona pace di Dzeko e Fazzini che almeno dall'inizio partiranno dalla panchina. Occhio solo al bosniaco che potrebbe giocare titolare se Pioli sceglierà di nuovo il modulo visto nelle amichevoli estive. Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Corriere dello Sport (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean.

Tuttosport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.

La Nazione (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.

La Repubblica (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.

FirenzeViola.it (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.