FirenzeViola Squadra che vince non si cambia. Pioli a Cagliari per confermare le garanzie trovate a Presov

Ci risiamo. Dopo aver stappato la stagione a Presov, la Fiorentina torna a giocare anche in campionato e marca il proprio esordio nella Unipol Domus Arena di Cagliari, per la prima giornata di Serie A. Ulteriore occasione per far dire a Stefano Pioli “buona la prima”, dopo averlo già esclamato in Slovacchia nel preliminare d’andata di Conference League. Una gara, quella col Polissya, che se pur contro un avversario modesto ha dato ai viola già le prime garanzie, motivo per cui il tecnico si affaccia al capoluogo sardo con la volontà di cambiare pochissimo - probabilmente nulla - prima di ruotare invece del tutto al Mapei, giovedì prossimo sempre contro gli ucraini.

Si spiega così la probabile formazione di oggi, con l'allenatore parmense che dovrebbe confermare tutti gli effettivi di tre sere fa. E quindi il consueto 3-5-2 (variabile a seconda delle situazioni di gioco) con De Gea in porta, Comuzzo, Pongracic e Ranieri a comporre il terzetto difensivo e la coppia Dodo-Gosens sulle corsie laterali. Fagioli a gestire il pallone con Sohm a garantire equilibrio, lasciando Ndour libero di agire alle volte più avanzato alle volte meno, come spiegato da lui stesso nel post gara giovedì sera ("Ero in fase difensiva pronto a prendere il loro play da trequartista, mentre in fase di possesso agivo da mezzala "ballando" tra il centrocampo e Gudmundsson"). Là davanti c’è un Kean - anche perché Dzeko negli ultimi giorni ha patito un po’ di mal di schiena, come detto da Pioli - che vuole riprendere la corsa al titolo cannonieri anche data la sicura assenza a Reggio Emilia per squalifica, mentre Gudmundsson cerca quella tanto agognata continuità mai trovata del tutto la scorsa stagione.

Cagliari-Fiorentina, Unipol Domus Area, 18:30 - Le probabili formazioni

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito, Luvumbo. Allenatore: Fabio Pisacane

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Stefano Pioli