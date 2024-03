MARCHESCHI, Prorogati fino al 2028 i lavori per il Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Grande novità attorno al futuro dello stadio Franchi. Pochi minuti fa, in diretta su Radio Bruno, il senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi ha annunciato che il governo Meloni ha dato l'ok per il prolungamento dei lavori di restyling dello stadio della Fiorentina fino al 2028. "Lo possiamo ufficializzare, è un grande risultato del governo Meloni. Il ministro Fitto è riuscito a prorogare, dopo gli incontri con i responsabili europei, la fine della ristrutturazione del Franchi di due anni, e questo potrebbe consentire alla Fiorentina di rimanere nel suo stadio, naturalmente se lo vorrà. Agevoliamo così il percorso, perché ci interessa solo Firenze, come qualsiasi altra grande città, e io come fiorentino sono particolarmente orgoglioso.

Ci sono sessanta giorni per verificare che sia tutto in regola, come credo e spero che sia, dopo di che l'iter sarà completato. Un successo del nostro Governo, che alle tante parole preferisce i fatti", le parole di Marcheschi, che difatti anticipa come i lavori di ammodernamento del Franchi possano proseguire anche fino al 2028, con la Fiorentina che potrà anche decidere di non spostarsi al Padovani e di rimanere così nella sua casa di sempre.