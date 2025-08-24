Tutto sull'interesse del Torino per Fortini. Che ha cambiato agenzia

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il giovane Niccolò Fortini si sta guardando intorno per trovare una soluzione lontana da Firenze visto che alla Fiorentina è chiuso dalla concorrenza a sinistra di Gosens e Parisi, a destra di Dodo. Il quotidiano scrive che il calciatore vuole il Torino tra i vari club che hanno chiesto informazioni per averlo la prossima stagione: dalla B si sono mosse 6-7 società per averlo, al momento però le uniche opzioni al vaglio vengono dal massimo campionato italiano.

Il Torino fa sul serio e vuole Fortini per farlo crescere alle spalle di Biraghi, sulle tracce del 2006 però c'è anche il Pisa mentre al momento Genoa e Cagliari si sono limitate a un primo sondaggio. I granata vorrebbero il calciatore a titolo definitivo, la Fiorentina invece vuole un prestito secco: probabile che si possa trovare una soluzione a metà strada con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei viola per il calciatore che di recente ha anche cambiato agenzia di procuratori affidandosi alla CAA Base. Fortini ha un contratto in scadenza del 2027 quindi la Fiorentina dovrà trovare una soluzione. Nel caso il Torino non riuscisse a prendere Fortini, allora virerà con decisione su Salah-Eddine della Roma.