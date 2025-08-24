La sfida di Cagliari-Fiorentina è Kean vs. Mina. Il bomber ha chiesto scusa

vedi letture

La sfida che La Nazione inquadra come la più imprtante di Cagliari-Fiorentina sarà quella che vedrà contrapposti Moise Kean e Yerry Mina. Da una parte il bomber viola e azzurro, dall'altra il leader della difesa di Pisacane. Scelta non casuale, perché Moise scalpita dopo l’espulsione rimediata alla fine del primo tempo contro il Polissya. Ha chiesto scusa al gruppo, ha avuto una reazione che non doveva avere.

Già nel dopo gara Pioli ha guardato il bicchiere mezzo pieno e fondamentalmente oggi questa è una buonissima notizia per la Fiorentina, con il suo attaccante che ha sulle gambe solo una quarantina di minuti. A marcarlo ci sarà quel Mina che è un cliente scomodo e scorbutico per tutti. Noti i metodi piuttosto ruvidi del difensore colombiano, ex viola di quelli che non hanno mai sviluppato feeling con Vincenzo Italiano. Sarà una sfida tra personalità e muscoli.