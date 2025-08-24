La situazione Lamptey: la Fiorentina deve prima decidere su Fortini

La Fiorentina deve decidere se far uscire Niccolò Fortini, riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio. Nel caso, il club gigliato sarebbe disposto ad aprire all'addio del classe 2006 solo in prestito secco o comunque con un controriscatto. Sul giocatore ci sono forti il Torino e l'Empoli (il giocatore preferirebbe i granata), ma occhio anche a Genoa e Cagliari.

Se l’ex Juve Stabia dovesse partire, i dirigenti viola sarebbero già pronti a chiudere Tariq Lamptey del Brighton, ventiquattrenne molto simile a Dodo per caratteristiche e fi sionomia Il suo contratto scadrà nel giugno del 2026. L'operazione con gli inglesi è ben avviata.