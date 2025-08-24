La situazione Lamptey: la Fiorentina deve prima decidere su Fortini
FirenzeViola.it
La Fiorentina deve decidere se far uscire Niccolò Fortini, riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio. Nel caso, il club gigliato sarebbe disposto ad aprire all'addio del classe 2006 solo in prestito secco o comunque con un controriscatto. Sul giocatore ci sono forti il Torino e l'Empoli (il giocatore preferirebbe i granata), ma occhio anche a Genoa e Cagliari.
Se l’ex Juve Stabia dovesse partire, i dirigenti viola sarebbero già pronti a chiudere Tariq Lamptey del Brighton, ventiquattrenne molto simile a Dodo per caratteristiche e fi sionomia Il suo contratto scadrà nel giugno del 2026. L'operazione con gli inglesi è ben avviata.
Pubblicità
Rassegna stampa
Firenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce quidi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Firenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
Copertina
Pietro LazzeriniMeno di dieci giorni per completare una squadra da alta classifica. Tre idee low cost e last minute per la mediana. Per Beltran niente sconti o resterà fino a gennaio. Il caso Mandragora, la volontà di Pioli e il 'cerotto' Nicolussi Caviglia
Luca CalamaiRisultato perfetto, peccato per l’espulsione di Kean. Il 3-5-1-1 schema base ma vedremo spesso il tridente. Piccoli il salto di qualità voluto da Commisso. Ora un centrocampista da Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com