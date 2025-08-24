Ndour, che sorpresa. Si era paventato il prestito ma resterà a Firenze

L'edizione di Firenze di Repubblica parla di Cher Ndour e del suo esordio stagionale più che positivo giovedì sera contro il Polissya. Evidentemente al centrocampista piace presentarsi un po' a sorpresa, esattamente come accadde nelle ultime ore del mercato invernale quando la Fiorentina lo prelevò dal Besiktas via PSG.

La mossa tattica di Stefano Pioli si è rivelata vincente, perché la fisicità del classe 2004 ha permesso a Gudmundsson di muoversi con maggiore libertà fra le linee ed è risultato preziosissimo nel fare filtro a centrocampo. Considerato da sempre talento precoce, il ragazzo bresciano cresciuto nell’Atalanta ha giocato in stadi prestigiosi e ha condiviso lo spogliatoio con stelle come Mbappé, Hakimi e Dembélé. E l’Europeo Under 19 vinto con l’Italia da protagonista ne certifica un talento indubbio.

I primi mesi in viola, però, non sono stati semplicissimi e per questo si era paventato un prestito altrove che però non avverrà: il ragazzo vuole restare a Firenze e giocarsi le sue chance alla Fiorentina.