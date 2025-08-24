Piccoli a Firenze, poi gli altri: domani via all'ultima settimana di mercato

Sarà domani la giornata di Roberto Piccoli alla Fiorentina, scrive stamani il quotidiano La Nazione facendo un punto sui movimenti di mercato della squadra viola. L'attaccante prelevato dal Cagliari arriverà domani a Firenze per svolgere le visite mediche e firmare il quinquennale con il suo nuovo club per 25 milioni più 2 di bonus e 10% sulla futura rivendita.

Si aprirà così l’ultima settimana di trattative, con la Fiorentina che deve ancora sistemare diverse situazioni. In entrata si cercherà di capire se Tariq Lamptey è l’uomo giusto per la fascia destra e se dunque Fortini saluterà, ma occhio al centrocampo dove la società viola sembra intenzionata a piazzare un altro colpo.

Poi ci saranno le uscite, tra cui in primis quella di Lucas Beltran che ancora non ha accettato la proposta del CSKA Mosca perché prima vuole capire se avrà un'altra chance in Europa. Intanto la Fiorentina ha messo le mani sul giovane attaccante gambiano Sulayman Jallow, costo circa 200.000 euro. Classe 2007, seguito da mesi, e in arrivo dal Rimini. Visite mediche previste per le prossime ore, andrà a rinforzare la Primavera di mister Galloppa.