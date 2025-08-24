Cagliari, in attesa della Fiorentina chiuso un colpo in entrata: ecco Palestra
Il Cagliari lavora a grande ritmo sul mercato per consegnare a Fabio Pisacane la squadra pronta il prima possibile. E in attesa dell'esordio in campionato previsto per stasera contro la Fiorentina all'Unipol Domus Arena, il club rossoblu ha chiuso per un colpo in entrata: come riporta TMW infatti nelle prossime ore perfezionerà l'arrivo di Marco Palestra dall'Atalanta.
L'esterno classe 2005 arriverà in prestito secco dalla Dea e andrà a sostituire il partente Nadir Zortea che ha salutato negli scorsi giorni accasandosi al Bologna di Italiano che ieri sera, nella sconfitta contro la Roma, lo ha fatto esordire nel secondo tempo.
Pubblicità
Avversari
Firenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce quidi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Firenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
Copertina
FirenzeViolaSquadra che vince non si cambia. Pioli a Cagliari per confermare le garanzie trovate a Presov
Pietro LazzeriniMeno di dieci giorni per completare una squadra da alta classifica. Tre idee low cost e last minute per la mediana. Per Beltran niente sconti o resterà fino a gennaio. Il caso Mandragora, la volontà di Pioli e il 'cerotto' Nicolussi Caviglia
Luca CalamaiRisultato perfetto, peccato per l’espulsione di Kean. Il 3-5-1-1 schema base ma vedremo spesso il tridente. Piccoli il salto di qualità voluto da Commisso. Ora un centrocampista da Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com