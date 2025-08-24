Cagliari, in attesa della Fiorentina chiuso un colpo in entrata: ecco Palestra

di Redazione FV

Il Cagliari lavora a grande ritmo sul mercato per consegnare a Fabio Pisacane la squadra pronta il prima possibile. E in attesa dell'esordio in campionato previsto per stasera contro la Fiorentina all'Unipol Domus Arena, il club rossoblu ha chiuso per un colpo in entrata: come riporta TMW infatti nelle prossime ore perfezionerà l'arrivo di Marco Palestra dall'Atalanta.

L'esterno classe 2005 arriverà in prestito secco dalla Dea e andrà a sostituire il partente Nadir Zortea che ha salutato negli scorsi giorni accasandosi al Bologna di Italiano che ieri sera, nella sconfitta contro la Roma, lo ha fatto esordire nel secondo tempo.