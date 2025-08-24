Rocco Commisso e Daniele Pradè a Cagliari inseguono un record

Cagliari-Fiorentina sancirà un record per Rocco Commisso: come riporta La Nazione, il numero uno di Mediacom diventerà il sesto presidente della Fiorentina con 300 gare ufficiali all’attivo. Prima di lui hanno raggiunto questa quota Ridolfi, Befani, Vittorio Cecchi Gori, Andrea Della Valle e Cognigni.

Daniele Pradè, invece, diventerà il primo direttore sportivo della storia gigliata a tagliare il traguardo delle 500 partite, di cui vinte quasi la metà (231 per la precisione). Poi il quotidiano fa un focus sui numeri delle prime giornate della Fiorentina: il bilancio delle aperture di campionato esterne non è positivo per i gigliati perché su 40 incontri si contano solo 12 successi. Prima della vittoria al “Ferraris” di 2 anni fa l’ultimo successo esterno dei viola risaliva all’affermazione di Udine nel 1997 per 3-2 in rimonta. A Cagliari, però, la squadra di Pioli ha la possibilità di stabilire un nuovo record gigliato: restare imbattuta per la terza volta in tre anni consecutivi in partite esterne valide per il primo turno di campionato.