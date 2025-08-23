Alberto Malesani: "Discussi con Cecchi Gori ma lo spogliatoio rimase dalla mia parte"

L'ex allenatore della Fiorentina Alberto Malesani ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in cui ha ripercorso i momenti topici della sua carriera, tra cui anche l'esperienza in viola nella stagione 1997-1998: "Quando ebbi qualche dissapore con il presidente Cecchi Gori lo spogliatoio si schierò dalla mia parte. Andammo a vincere a Parma, il cavalier Callisto Tanzi rimase impressionato dal gioco della Fiorentina e il giorno dopo mi convocò nel suo ufficio a Collecchio per ingaggiarmi. Ero libero, dissi subito di sì".

II calcio lo segue ancoга?

"Confesso che avevo avuto un sentimento di rigetto qualche anno fa. Ma ora mi sono riavvicinato al pallone e lo sa di chi è Il merito? Dei nuovi allenatori che ci sono in Serie A. Mi piacciono, ammiro il loro modo di fare calcio. Parlo di Italiano, di Baroni, di Fabregas. Studio le loro tattiche, io sono un maniaco della tattica, mi tengo aggiornato, penso a che cosa farei se dovessi affrontarli, a quali mosse sceglierei. È un modo per sentirmi ancora dentro il campo. Ritengo che la scuola italiana degli allenatori sia la migliore del mondo,e dobbiamo tenercela stretta".