Qui Cagliari, Esposito e Luvumbo guidano l'assalto alla Fiorentina

"In scena il Cagliari di Pisacane". Così titola stamattina L'Unione Sarda che analizza l'arrivo della Fiorentina in Sardegna, con Fabio Pisacane che si affiderà ad Esposito e Luvumbo Zito per guidare l'assalto alla squadra di Pioli. La partita si intreccia inevitabilmente con la vicenda di Roberto Piccoli, sottolinea il quotidiano sardo: il trasferimento dell'attaccante alla Fiorentina verrà formalizzato domani, dopo le visite mediche. Una situazione che ha imposto al tecnico nuove scelte in attacco.

Complice anche la necessità di accelerare l’inserimento dei nuovi arrivi, Esposito e Kiliçsoy hanno trovato spazio già in Coppa Italia. L’ex Empoli dovrebbe agire accanto a Luvumbo, con Folorunsho pronto a muoversi tra le linee. In cabina di regia Prati, affiancato da Deiola e Adopo. Il recupero di Luperto, insieme alla mancanza di alternative in difesa, ha spinto Pisacane a orientarsi verso una retroguardia a quattro: davanti a Caprile ci saranno Mina e lo stesso centrale pugliese, con Zappa a destra e Obert, che proprio ieri ha compiuto 23 anni, sulla corsia mancina. La formazione dovrebbe quindi disporsi con un 4-3-1-2. Non prenderanno parte al match Pavoletti e Radunovic, entrambi indisponibili.