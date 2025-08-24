Il turnover può attendere. Corriere Fiorentino: "Unico dubbio è Gudmundsson"

Il turnover può attendere e la Fiorentina a Cagliari andrà a giocare con gli stessi undici che hanno battuto il Polyssia in Conference League. Così scrive il Corriere Fiorentino parlando delle probabili scelte di Stefano Pioli per l'esordio in campionato a Cagliari, dove la squadra è volata direttamente dalla Slovacchia e oggi alle 18.30 scenderà in campo contro i rossoblu.

L'unico dubbio di formazione secondo il quotidiano è la presenza dal 1' di Gudmundsson con Fazzini che scalpita al suo posto. Troppo importante mantenere l’equilibrio raggiunto con l’inserimento di Ndour, ancora titolare, senza contare che schierare il cosiddetto tridente pesante significherebbe ritrovarsi senza alternative di ruolo per l’attacco ad esclusione del giovane Braschi.

In attesa di accogliere Piccoli domani a Firenze, la Fiorentina conferma l'undici di Presov con Sohm e Fagioli a completare il centrocampo. C'è grande voglia che inizi una stagione in cui lo stesso Pioli ha voluto mettere come obiettivo di alzare l'asticella e puntare alla Champions.