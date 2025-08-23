Gudmundsson, estro e fantasia senza compiti tattici particolari: l'obiettivo è renderlo più decisivo

La Nazione oggi in edicola si concentra anche su Albert Gudmundsson. La scelta di Stefano Pioli di inserire dal primo minuto Ndour al posto di Dzeko giovedì sera contro il Polyssia ha agevolato l'islandese che così è stato libero di svariare sul fronte offensivo senza dei precisi compiti difensivi. La presenza dell'ex Psg infatti lo ha liberato dall'incarico di portare pressione al play degli avversari.

Detto che Gudmundsson ha sempre mostrato la massima disponibilità al sacrificio in fase di copertura, Pioli ha optato per questa mossa per averlo più lucido, e quindi più decisivo, quando la Fiorentina attacca. Il tecnico parmense gli chiede di venire a legare meno il gioco e di andare più in profondità, di essere più vicino all'area di rigore avversaria. Nonostante qualche errore nell'ultima scelta nel primo tempo, nella ripresa è arrivato al gol, chiudendo il match e dimostrando a Pioli che fa bene a puntare sui di lui in zona realizzativa.