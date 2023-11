FRANCHI, Padovani o Empoli? C'è una terza ipotesi

FirenzeViola.it

Repubblica Firenze rilancia l'ipotesi che la Fiorentina possa rimanere al Franchi durante la fase "calda" dei lavori di restyling: questa la notizia che troviamo stamani sul quotidiano locale, che parla di un colpo di scena che potrebbe maturare nelle prossime ore. L'idea è quella di fare un piano di cantierizzazione non invasivo, in modo che la Fiorentina rimanga "a casa sua", al Franchi, giocando in uno stadio coi lavori in corso e a capienza ridotta.

Per farlo c'è un solo modo però, spostare il termine di fine lavori, fissato al 2026, quantomeno alla fine di quell'anno solare, sfruttando una deroga alle regole del Pnc (di fatto un allegato del Pnrr), che al momento partecipa alla riqualificazione del Franchi con 140 milioni. La richiesta andrà portata avanti (magari dalla stessa Fiorentina) fino a Roma. Questo permetterebbe di scongiurare l'ipotesi del trasferimento ad Empoli o al Padovani, le due piste più concrete, seppur complicate per motivi diversi. L'ipotesi di rimanere a Campo di Marte, si legge su Repubblica, non dispiacerebbe alla società, che ha sempre ribadito la volontà di non traslocare.