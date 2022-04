FRANCHI, Oggi l'abbraccio di Firenze all'allenamento

Oggi il Franchi aprirà i cancelli di Maratona per l'allenamento a porte aperte organizzato dalla Fiorentina e l'euforia viola è inarrestabile. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'obiettivo è quello di garantire l'ennesimo pieno di energie per affrontare il tour de force che incombe, con 5 gare in 2 settimane. Si tratta della prima volt che lo stadio torna ad accogliere la tifoseria per una seduta di lavoro dopo oltre due anni, ma l'entusiasmo è talmente incontenibile che si prevedono 30.000 persone anche sabato alle 16.30 contro il Venezia. Ieri sono stati venduti 9.000 tagliandi, ma la Fiorentina vuole andare oltre e la biglietteria di Via dei Sette Santi resterà aperta oggi anche oltre le 18. Quasi sold out invece i biglietti per il settore ospiti dell'Allianz Stadium in vista del ritorno di Coppa Italia.