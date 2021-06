FRANCHI, Oggi il bando: dettagli e speranza 2026

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si parla in maniera diffusa di stadio Franchi, visto che oggi alle 11 sarà presentato da parte del Comune di Firenze il bando per il restyling dell'impianto di Campo di Marte. Il bando - spiega il quotidiano - durerà sei mesi, per circa 160 milioni di costi previsti per il restyling dello stadio progettato da Nervi e 2 milioni di euro per il vincitore, che sarà un tassello fondamentale per la rivoluzione del quartiere, con cantieri che dureranno almeno fino al 2026. Il perimetro esterno dello stadio non potrà essere cambiato, ma si potranno chiudere gli spazi sotto le curve così da realizzare aree commerciali o di ospitalità, si potranno realizzare curve più vicine al campo di gioco all’interno delle attuali curve, si potrà coprire interamente come del resto previsto già dallo stesso Pier Luigi Nervi. Non si potranno toccare inoltre né le celebri scale elicoidali, né la torre di Maratona e la capienza del «nuovo» Franchi sarà di circa 40 mila spettatori. Per ammodernare lo stadio in cui gioca la Fiorentina ci sono 95 milioni dati dallo Stato attraverso il Prnn e questo obbliga a tempi certi, cioè al taglio del nastro del restyling a metà del 2026.