FRANCHI, Oggi al via la vendita libera dei biglietti

Come riporta La Nazione, apre oggi la vendita libera dei biglietti per vedere Fiorentina-Cosenza venerdì sera al Franchi. Fino alle 15 di oggi, attraverso le piattaforme digitali gli abbonati della stagione 2019/20 potranno esercitare il diritto di prelazione a sfruttare il voucher messo a disposizione dal club. Alle 15.01 scatterà la vendita libera, per biglietti il cui costo varierà dai 30 euro per la tribuna ai 25 per il parterre di tribuna centrale. 20 per quello laterale che diventano 14 per la Maratona. Per entrare allo stadio sarà necessario il Green Pass.