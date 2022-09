FRANCHI, Niente sold-out: domani attesi in 32mila

Come spiega stamani La Nazione, l'attesa verso la sfida contro la Juventus è sempre alta nonostante il passo falso di Udine. Il sold out al Franchi è lontano (non lo si raggiungerà) anche perché l’orario non è di quelli più favorevoli per chi lavora il sabato pomeriggio. Il dato della biglietteria parla di circa 11mila tagliandi venduti, al momento, con la giornata di oggi e la mattina di domani per incrementare la cifra. Il tutto da sommare ai 21.325 abbonamenti sottoscritti. La quota complessiva dunque si aggira intorno alle 32mila presenze. Al fischio d’inizio sicuramente se ne potrà contare qualcuno in più. Da Torino sono previsti 1.200 tifosi, già tutti esauriti.