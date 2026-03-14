Franchi, le tempistiche per Euro2032. Distanza sulla concessione alla Fiorentina

Franchi, le tempistiche per Euro2032. Distanza sulla concessione alla FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:45Rassegna stampa
di Giacomo A. Galassi

Come riporta l'edizione di Firenze di Repubblica, il Franchi anche con qualche ritardo sarebbe comunque in corsa per ospitare Euro2032. Per candidare l'impianto di Firenze come una delle sedi della rassegna internazionale, il dossier deve essere inviato alla Uefa entro luglio e poi ad ottobre arriverà la risposta. Decisiva in questo senso sarà la proposta di project financing che entro Pasqua la Fiorentina dovrebbe inviare a Palazzo Vecchio. A fronte degli 85 milioni che metterebbe il club bisogna trattare sulla concessione e la distanza (80 contro 50 anni) è ancora molta.