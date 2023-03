FRANCHI, L'ironia dei tifosi viola sulle possibili mete

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Curiose e simpatiche, le battute fatte da alcuni tifosi viola all'interno dell'edizione odierna de La Repubblica Firenze, in merito alle nuove possibili mete della Fiorentina durante i lavori che verranno fatti al Franchi. Molti supporters gigliati si sono sbizzarriti: "Andiamo alle Cascine come per i concerti", "A Novoli c’è spazio", "Al polo scientifico c’è già un campo". Altre mete gettonate invece, sono Siena, Arezzo e Pistoia. Un po' di ironia, la classica e spontanea dei fiorentini, in mezzo ad un momento di molteplici dubbi sulla questione stadio.