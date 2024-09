FRANCHI, Fissato incontro Commisso-Funaro. Poi Giani

FirenzeViola.it

Come sottolinea l'edizione fiorentina di Repubblica oggi in edicola, saranno due settimane intense sul fronte istituzionale per Rocco Commisso a Firenze. Non sono attesi colpi di scena ma questa settimana dovrebbe incontrare la sindaca Sara Funaro per capire le prossime mosse sul Franchi: la priorità per la Fiorentina resta quella di capire come il cronoprogramma dei lavori impatterà in termini di capienza e, conseguentemente, di introiti nei prossimi anni in modo tale da pianificare gli investimenti sportivi e non.

Il Comune - spiega il quotidiano - dal canto suo ha preparato in questi giorni insieme ai progettisti di Arup un dossier per rispondere alle richieste della Fiorentina che sarà poi valutato da Commisso. Se sarà ritenuto soddisfacente si penserà a discutere della nuova convenzione, a partire dall’annata calcistica 2025- 2026. Altrimenti l’altra opzione sul tavolo resta il Padovani come stadio provvisorio. Poi sarà il turno del Presidente della Toscana Eugenio Giani, con cui è previsto un vertice per riprendere i rapporti che si erano inaspriti negli ultimi mesi.