Franchi a digiuno di vittorie, Corriere Fiorentino: "Quasi dieci anni dopo, è l'ora di romperlo"

Il Franchi, un tempo punto di forza della Fiorentina, si è trasformato in un campo sul quale gli avversari riescono sempre più spesso a fare risultato. Come evidenzia il Corriere Fiorentino, un digiuno di vittorie casalinghe così lungo non si registrava da quasi dieci anni, tra il 2018 e il 2019. L'ultimo successo viola risale al 13 aprile, contro la Lazio: da allora sono arrivati tre pareggi nella passata stagione e, nelle prime cinque gare interne del campionato attuale, altrettanti risultati negativi o incompleti. Il bilancio complessivo è di otto partite senza vittorie, con tre sconfitte e cinque pareggi. Un dato ancora più significativo se si considera che il sostegno dei tifosi non è mai venuto meno, con una media di quasi 22mila spettatori a partita nonostante i lavori di ristrutturazione e la capienza ridotta.

La sfida contro la Juventus, attesa domenica davanti a circa 23mila spettatori e con una coreografia speciale della Curva Fiesole, rappresenta quindi un'occasione ideale per interrompere il digiuno. Oltre a ritrovare i tre punti davanti al proprio pubblico, la squadra di Vanoli cerca continuità dopo il successo sul Sassuolo e la possibilità di arrivare alla sosta con una classifica meno preoccupante. Soprattutto, sottolinea il quotidiano, c'è da regalare una gioia a una tifoseria che aspetta da troppo tempo.