FRANCHI, Con l'Inter verso il sold-out. In campo Gud

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica alle 18:00 lo stadio Artemio Franchi sarà teatro di un confronto tra Fiorentina e Inter che, a differenza degli ultimi anni, ha il sapore di una sfida al vertice. Le due squadre, appaiate al secondo posto in classifica, si giocano punti pesanti non solo per staccare una diretta concorrente, ma anche per mettere pressione al Napoli capolista. La Fiorentina, che non batte l’Inter in casa dal 2017, punta al ritorno al successo davanti a un pubblico in fermento: il Franchi si avvia verso il tutto esaurito.

Come riporta La Nazione, un motivo in più per i tifosi viola è il possibile rientro in campo di Albert Gudmundsson, pronto a dare il suo contributo dopo il lungo stop per infortunio.