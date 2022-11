FORMAZIONE, Torna Jovic dal 1'. A centrocampo...

Guardando quella che potrebbe essere probabile formazione della Fiorentina in vista della prossima sfida contro la Sampdoria, in programma domani alle ore 15:00 allo Stadio Marassi di Genova, l'edizione odierna de La Nazione fa il punto in casa viola. Confermato, nuovamente, Terracciano in porta. Dai pali in su saranno molti i cambiamenti. Tornano Dodò-Biraghi sulle fasce e torna anche Milenkovic al centro della difesa, molto probabilmente al posto di Igor. A centrocampo torna Amrabat in regia, ai suoi lati Bonaventura e Barak avanzano la candidatura, ma sono sospetti in ottica Samp gli zero minuti giocati da Duncan in Lettonia. Davanti tornano Jovic e Kouame dal 1', a completare il reparto ci sarà, salvo sorprese, Ikonè. La buona verve di Cabral tornerà utile nella ripresa.