FORMAZIONE, Con la Juve torna Biraghi. Callejon...

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio ci sarà solo qualche aggiustamento nella formazione viola in vista della gara di domani sera contro la Juventus. In attacco sarà confermato Vlahovic mentre sulla fascia sinistra riprenderà il suo posto Biraghi. Resta un ballottaggio in difesa tra Igor e Caceres. Per quanto riguarda la fascia destra si giocheranno una maglia da titolare Venuti e Lirola. Ancora una volta Callejon dovrebbe restare out dagli undici di partenza.