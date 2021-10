FORMAZIONE, A Roma due cambi: e per l'attacco...

Spazio ai temi di campo sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come spiega il quotidiano, il gruppo di Italiano ieri è tornato ieri subito ad allenarsi (ancora a parte gli infortunati Dragowski, Pulgar e Kokorin) per mantenere il passo di un calendario che non concede tregua. Il tecnico dovrà accelerare i tempi per scegliere gli undici anti Lazio, ma la rotazione degli uomini sarà gioco forza inevitabile per arrivare così alla decima formazione differente in dieci partite: un cambio possibile in difesa, dove Venuti dovrebbe lasciare il posto a Odriozola; un cambio (almeno) anche nel mezzo, perché la fisicità di Duncan (o Amrabat) sembra necessaria per contrastare la forza d’urto del centrocampo biancoceleste; mentre, infine, è possibile la conferma in blocco del tridente offensivo con Saponara favorito su Callejon e il rientrante Sottil (da squalifica) per affiancare Vlahovic e Gonzalez.